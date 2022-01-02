بريطانيا تدعو القطاع العام لاختبار «السيناريو الأسوأ» بعد تفشى أوميكرون

جدة - نرمين السيد - دعت حكومة بريطانيا، قيادات القطاع العام، اليوم الأحد، إلى اختبار خطط الطوارئ، للتصدى لأسوأ السيناريوهات فى حالة غياب 25% من العاملين عن المنشأت، وذلك فى إطار جهود مواجهة تفشى المتحور "أوميكرون"، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الحكومة البريطانية فى بيانها، اليوم، إنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطرابا فى الأسابيع المقبلة، فى ظل ارتفاع الإصابات اليومية بالمتحوى أوميكرون إلى مستوى قياسى.

وأشار بيان الحكومة البريطانية إلى أنه فى ظل هذا التفشى، ستضطر حالات ممن ثبت إصابتهم بالوباء، لعزل أنفسهم 7 أيام على الأقل.

وأضافت الحكومة البريطانية، أنه "حتى الآن ظل الاضطراب الذى تسبب فيه أوميكرون تحت السيطرة فى أغلب القطاع العام، لكن قيادات القطاع العام تلقت طلبا لاختبار الخطط تحسبا لأسوأ السيناريوهات الممكنة، فى حالة غياب 10% و20% و25% من قوة العمل".

وبحسب "رويترز"، ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مختلف أنحاء بريطانيا إلى 189846 يوم الجمعة، بزيادة كبيرة عما حدث فى فترات الذروة السابقة، بينما بقيت حالات الدخول للمستشفيات والوفيات أقل من الموجات السابقة من الفيروس التاجى.