الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راى إلى 407

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، حسبما ذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، اليوم الأحد، أن ألفا و147 شخصا أصيبوا جراء اجتياح الإعصار للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، فى منتصف شهر ديمسبر الماضى، ما تسبب فى هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة.

وتسبب إعصار "راى" فى تدمير 532 ألفا و96 منزلا، منها 169 ألفا و243 تم تدميرها بالكامل.

وفى تحديث منفصل، قالت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية فى الفلبين، إن الحكومة الوطنية قدمت الآن مساعدات مالية بقيمة 293 مليون بيزو للناجين من الإعصار.