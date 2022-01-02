إصابة 15 في زلزال بإقليم يونان بجنوب غرب الصين

قالت وكالة الزلال بإقليم يونان الصيني، إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز مدينة ليجيانغ في الإقليم الواقع بجنوب غرب الصين، اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا.

وأضافت الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الزلزال وقع في الساعة 3.02 مساء(0702 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 6 درجات، قد ضرب جنوب غرب الصين في سبتمبر الماضي وأودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.