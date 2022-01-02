وزارة الشؤون البلدية والقروية توظيف 1443 للجنسين عبر جدارة تعرف على الشروط وموعد التقديم

وزارة الشؤون البلدية والقروية توظيف 1443، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن وظائف البلدية للنساء والرجال، بعد إن أعلنت وزارة الشؤون القروية والبلدية عن توفير 33 وظيفة هندسية للجنسين من خريجي وخريجات كلية الهندسة، وذلك وفق شروط وضوابط وضعتها فيمن يرغب في التقديم لهذه الوظائف، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل، سرعة التقديم في المواعيد المحددة، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة للتوظيف، وجدير بالذكر أنه سوف يتم التسجيل على وظائف البلدية للجنسين 1443 إلكترونياً من خلال موقع جدارة الإلكتروني.

وسوف يتم دراسة جميع الطلبات لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط وترشيح من تنطبق عليه الشروط لاستكمال الإجراءات، ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة وبكل شفافية وحيادية، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل قراءة الشروط جيداً قبل البدء في التقديم، وفيما يلي عبر هذا المقال سنقوم بموافاتكم برابط تقديم وظائف الشؤون البلدية والقروية، وطريقة التسجيل على هذه الوظائف والشروط المطلوبة وموعد التقديم.

وزارة الشؤون البلدية والقروية توظيف 1443

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن حاجتها لتوظيف 33 شاباً وشابه من خريجي وخريجات كلية الهندسة، ويتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة، وجدير بالذكر أن هذه الوظائف عن طريق التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

الوظائف تخص خريجي وخريجات الكليات الهندسية.

وظائف المرتبة السابعة للرجال والنساء يتطلب اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

الأولوية للتخصصات غير التربوية وبعدها التربوية.

من تحصل على الشهادة من خارج المملكة عليه تقديم قرار معادلة معتمد من وزارة التعليم.

اجتياز المقابلة الشخصية.

شروط وظائف الشؤون البلدية والقرويةطريقة التقديم

يتم التقديم إلكترونياً بعد القيام ببعض الخطوات السهلة والتي سوف نشرحها لكم فيما يلي:-

الدخول على موقع جدارة الإلكتروني.

التأكد من صحة البيانات وفي حال صحة البيانات يتم النقر على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

اختيار وتحديد رغبة واحدة بالنقر على الدائرة المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة “حفظ الطلب”.

موعد تقديم وظائف الشؤون البلدية والقروية

يبدأ التقديم بدايةً من يوم الأربعاء القادم بتاريخ 02\06\1443 الموافق 05\01\2021، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 15\06\1443 الموافق 18\01\2021.