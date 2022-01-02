“فتح” رابط حجز تذاكر مونديال الأندية اليوم الأحد حتى يوم 2022/01/07 عبر ticketmaster.ae

أعلنت اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم للأندية بالإمارات، عن تفعيل رابط حجز تذاكر مونديال الأندية، المقرر أقامته في الإمارات في الفترة من الثاني من فبراير القادم حتى يوم 12 من نفس الشهر، وحددت اللجنة المنظمة أسعار التذاكر للجماهير ورابط الحجز، وهو الموقع الرسمي للفيفا المعروف أهتمام الجماهير العربية الكبير بالمونديال، نظراً لمشاركة أندية الأهلي المصري، والهلال السعودي، والجزيرة الإماراتي في البطلة هذا العام، وفيما يلي طريقة شراء التذاكر وأسعارها لمتابعي موقع ثقفني، في العالم العربي من المحيط إلي الخليج.

الدخول على الموقع الإلكتروني ticketmaster.ae. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمرور إلي داخل الموقع. تحديد نوع وفئة التذكرة المراد حجزها. دفع قيمة التذكرة إلكترونياً لتأكيد الحجز.

رابط حجز تذاكر مونديال الأندية 2021أسعار تذاكر مونديال كأس العالم للأندية

حددت اللجنة المنظمة أسعار التذاكر، وجاءت في متناول الجميع حيث حددت 20 درهم إماراتي لمباريات الجولة الافتتاحية، وتتدرج حتى تصل إلي 200 درهم للنهائي لفئة الدرجة الأولى.

التحصين ضد فيروس كورونا بالحصول على جرعتي التحصين ضد الفيروس.

الحرص على أرتداء الكمامات الطبية وترك مسافات أمنة بين المشجعين.

أتباع كافة التعليمات التي تصدرها الجهات المنظمة للمباريات في الملاعب المختلفة.

شراء التذكرة ودفع قيمتا إلكترونياً وإبراز التذاكر عند بوابة الدخول إلي الملعب.

أشتراطات حضور مونديال العالم للأنديةموقع الفيفا ticketmaster.ae

أعلن المتحدث الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية / محمد بن هزام الظاهري، أن البطولة تحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي، وقال ” مع أقتراب موعد كأس العالم للأندية يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بالعالم مجدداً في حدث أستثنائي يجمع نخبة وأبطال القارات في العالم” وقال أننا جاهزون بتوفير أقصى درجات السلامة والأمن داخل الملاعب.

موقع حجز تذاكر مونديال الأندية

من المعروف أن مونديال العالم يجمع أبطال القارات في العالم، مما يجعله محل اهتمام كبير في جميع قارات العالم، وفيما يلي الفرق المشاركة في مونديال الأندية القادم في الإمارات.