“ظهرت” رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 خطوات معرفة النتائج عبر bau.edu.jo

بات البحث عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 هو الشغل الشاغل لدى الكثير من الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تستعد وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة البلقاء الأردنية، للإعلان عن نتائج الدورة الشتوية 2021-2022، لكافة الطلاب الذين خضعوا إلى الامتحان منذ فترة وجيزة، ومن خلال التقرير التالي سوف نستعرض معكم أهم التفاصيل بخصوص ذلك الموضوع، بالإضافة إلى تقديم الرابط الذي يمكنكم من خلاله استخراج نتائج الامتحان الشامل 2021-2022 عبر الموقع الرسمي لجامعة البلقاء التطبيقية، تابعو السطور القادمة لمعرفة كافة التفاصيل.

نتائج الشامل 2022

ينتظر المئات من الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية موعد الاعلان عن نتائج الشامل 2022، حيث بدأت امتحانات الشاملة النظرية للدورة الشتوية للعام 2022 في جامعة البقاء في صباح يوم الأربعاء الماضي واستمرت فترة الامتحانات لمدة أسبوع كامل إلى أن انتهت في يوم الخميس 23 /ديسمبر، وفي سياق متصل أكدت الجامعة أنها اوشكت على الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الامتحانات، وأشارت الجهات المعنية أنه سوف يتم اعلان النتائج في غضون ساعات قليلة، ومن الجدير بالذكر أنه انعقدت الامتحانات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة لحماية الطلبة والطالبات و جميع الكوادر الإدارية والفنية من خطر الجائحة، وقد تقدم للامتحان بالفعل حوالي (8614) طالبا وطالبة من بين (49) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة.

رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2022

أطلقت وزارة التعليم العالي رابط خاص ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الشامل 2022، كما شددت على كافة المتقدمين والكوادر التعليمية على ضرورة الالتزام بكافة متطلبات السلامة للحد من تفشي العدوى، لذلك أعلنت أن الاستعلام عن النتائج سوف يتم بشكل الكتروني في اطار الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، ولكي يتمكن الجميع من الاطلاع على النتائج يمكنهم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بجامعة البلقاء واتباع الخطوات التالية:

بعد الضغط على رابط جامعة البلقاء.

يقوم المستعلم بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.

ومن ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة بحث لتظهر النتيجة.

البحث لا زال مستمر وقائم من قِبل الكثير من المواطنين في المملكلة الهاشمية الاردنية عن رابط جامعة البلقاء التطبيقة الذي من خلالة يمكن الاستعلام عن نتائج الشامل 2022، حيث تم الاعلان في الآونة الاخيرة ان النتائج من المقرر ان تظهر هذا العام بشكل الكتروني عبر موقع الجامعة الرسمي على شبكة الانترنت، وبإتباع ما سبق من خطوات يمكن استخراج النتائج بسهولة.