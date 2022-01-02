أخبار اليمن : منظمة: 130 ألف مهاجر في اليمن بحاجة لمساعدات

منظمة: 130 ألف مهاجر في اليمن بحاجة لمساعداتأعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن نحو 130 ألف مهاجر في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر"، إنها "تقدم الرعاية الصحية وخدمات الحماية والمساعدات الداعمة للحياة للمهاجرين المستضعفين".

وأضافت أن ذلك "بفضل الدعم من الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي".

ويعد اليمن محطة لتدفق المهاجرين من دول القرن الإفريقي، ومنها إلى الدول المجاورة لليمن ، في رحلات شاقة يتعرضون خلالها لكثير من الصعوبات.