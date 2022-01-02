منظمة: 130 ألف مهاجر في اليمن بحاجة لمساعدات
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن نحو 130 ألف مهاجر في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر"، إنها "تقدم الرعاية الصحية وخدمات الحماية والمساعدات الداعمة للحياة للمهاجرين المستضعفين".
وأضافت أن ذلك "بفضل الدعم من الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي".
ويعد اليمن محطة لتدفق المهاجرين من دول القرن الإفريقي، ومنها إلى الدول المجاورة لليمن ، في رحلات شاقة يتعرضون خلالها لكثير من الصعوبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منظمة: 130 ألف مهاجر في اليمن بحاجة لمساعدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.