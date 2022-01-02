كيروش يكشف سبب استبعاد أفشة وحامد: القرار أمر خاص

وقال كيروش في مؤتمر صحفي الأحد قبل المعسكر المغلق للمنتخب المصري: "اختيار اللاعبين أمر خاص بالمدرب فقط وهذه مسؤوليتي. ندرس كل المعلومات والتفاصيل عن اللاعبين سواء بدنيا أو ذهنيا أو نفسيا، ونعلم جيدا ما هي المنافسة التي سنخوضها، شكل الخصوم، سنواجه منتخبات قوية بعضها تضم 24 لاعبا من أصل 25 محترفين في أوروبا".

وأشار إلى أنه فوجئ بقواعد كأس الأمم والسماح للمنتخبات بتسجيل عدد أكبر من اللاعبين، مضيفا "المنتخب سيسافر الى الكاميرون بقائمة تضم 25 لاعبا وسجلنا 3 لاعبين آخرين، وباقي 40 لاعبين في جاهزية تامة، ونحن على اتصال مع الأندية للحفاظ على لياقة هؤلاء اللاعبين، لأنه في أي لحظة من الممكن أن نستدعي أحدا منهم".

واعتبر بأن عدم وضوح الرؤية في إقامة البطولة القارية من عدمها في الأسابيع الأخيرة جعل مهمته صعبة في إعداد الفريق موضحا "عندما غادرنا الدوحة يوم 22 ديسمبر لم يكن هناك تأكيد بإقامة المسابقة من عدمها، وكان الإعلان النهائي عن إقامتها يوم 24 منه، لذلك كان هناك حالة من الاضطراب بشأن معسكر المنتخب وقمت بتجهيز ثلاثة برامج استعدادا للمرحلة المقبلة".

وأكد أن الهدف الرئيسي له مع "الفراعنة" هو التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، مشددا في الوقت نفسه على أن المنتخب لن يذهب للكاميرون من أجل النزهة وزيارة المعالم هناك.

وأوضح: "المنافسة في كأس الأمم الإفريقية صعبة للغاية وهي ليست بطولة سهلة وهناك مشاكل لوجستية، فالملاعب تشارك فيها كل المنتخبات والتدريبات، وهناك صعوبات في التنقل، الأمور ليست كأوروبا او آسيا لذلك نحتاج لاعبين بعقلية قوية ومختلفة لتحمل هذه الأجواء".

وشدد على أن "هدفي الأساسي التأهل لكأس العالم ولكن باقي البطولات التي نشارك فيها مهمة أيضا وعلينا الفوز بها"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوقعت قرعة النهائيات القارية، المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، وسيفتتح مبارياته في البطولة يوم 11 يناير بمواجهة نيجيريا، ثم غينيا بيساو في 15 منه فالسودان بعدها بأربعة أيام.