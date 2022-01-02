استطلاع للرأى: بريكست أضر ببريطانيا أكثر مما عاد عليها بالنفع

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع جديد للرأى، أن الشعب البريطانى يعتقد أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى "بريكست" كان ضرره على الدولة أكثر من نفعه، وذلك بعد مرور عام على مغادرة بريطانيا للتكتل.





وكشف الاستطلاع، الذى أجرته مؤسسة "سافانتا" لحساب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن أنه فيما يتعلق بقضايا تندرج من الاقتصاد إلى قدرة بريطانيا على السيطرة على حدودها، يعتقد المزيد من البريطانيين أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبى قد أدى إلى تدهور موقف المملكة المتحدة بدلا من تحسينه.

ووفقا للاستطلاع، يعتقد ما يقرب من ستة من أصل 10 (57%) من المستطلعين أن "رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كذب عليهم بشأن شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خلال حملة الاستفتاء على بريكست عام 2016".

وقال المستطلعون إن توقعات الحملة التى كانت تدعو للبقاء داخل التكتل بشأن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد وزيادة الروتين جراء "بريكست" أثبتت أنها أكثر دقة من وعود حملة مغادرة الاتحاد، مثل ادعاء جونسون بأن "البريكست" سيوفر 350 مليون جنيه إسترلينى أسبوعيا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ووفقا للصحيفة، قال 49% من المستطلعين إنهم إذا تمكنوا من التصويت مرة أخرى، فسيختارون الانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبى - مع إبداء المستطلعين الأصغر سنا حماسا أكبر حيال تجديد الانضمام للتكتل أكثر من أولئك الأكبر سنا.

وأبدى أكثر من نصف المشاركين فى الاستطلاع (51%) إجراء استفتاء على إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى وقت ما، وقال 39% إنه يجب أن يجرى هذا الاستفتاء خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 32 % فقط يرون أنه لا ينبغى إعادة فتح القضية.

وتمثل الأرقام التى جاءت فى الاستفتاء ضربة كبيرة لادعاء جونسون، بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يعطى دفعة لبريطانيا ويشجع روحا جديدة من الثقة والتفاؤل والوحدة.