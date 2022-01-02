بولندا تتخطى الـ500 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بولندا، اليوم الأحد، تسجيل 505 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات فى البلد الأوروبى إلى 970559 وفاة بسبب وباء كوفيد 19.





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