فلسطين: قرابة 35 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت كالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، فقد شملت عمليات الاقتحام تلك "اقتحام المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية، وجنود وضباط الاحتلال وموظفين يعملون فى حكومة الاحتلال، وأعضاء فى الكنيست".
وأشار التقرير إلى أن "قوات الاحتلال أصدرت 262 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لمدد تفاوتت ما بين أسبوع و6 شهور خلال العام المنصرم".
كما أعلنت هيئة الأوقاف الإسلامية فى القدس عن اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، اليوم، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وفى بيان صحفى، قالت هيئة الأوقاف الإسلامية فى القدس إن "المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى ساحاته، خاصة فى المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحاتٍ عن (الهيكل) المزعوم".
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