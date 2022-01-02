مظاهرات فى كابول احتجاجا على العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال المحتجون حسبما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم، إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على أفغانستان، والسماح للشعب الأفغانى بإعادة بناء بلاده.
وأوضح المتظاهرون، أن العقوبات الأمريكية على أفغانستان أثرت على الوضع الاقتصادى وضاعفت مشاكل التجارة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى جمدت فيه الولايات المتحدة ما يقرب من عشرة مليارات دولار من أصول أفغانستان، وفرضت عقوبات عليها.
فى غضون ذلك أشارت الوكالة الأفغانية إلى أن وقف المساعدات الخارجية لأفغانستان أدى إلى شلل فى النظام الاقتصادى الهش بالفعل فى أفغانستان وأثر سلبا على حياة الملايين من الناس.
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