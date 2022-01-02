بريطانيا تلزم تلاميذ المدارس في إنجلترا بوضع الكمامات لمواجهة أوميكرون

قال وزير التعليم البريطاني، ناظم الزهاوي، اليوم الأحد، إنه سيُطلب من تلاميذ المدارس الثانوية وضع كمامات عند عودتهم بعد عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وقال، في مقال في صحيفة صنداي تليجراف: “نريد زيادة عدد التلاميذ في المدراس والجامعات لأطول وقت ممكن”.

وأضاف: “من بين التدابير الإضافية المؤقتة التي ستساعد في تحقيق ذلك في ضوء زيادة الإصابات بأوميكرون، التوصية باستخدام الكمامات في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية وأماكن التدريس للأسابيع القادمة..”.

وكانت إنجلترا الإقليم الوحيد من بين أقاليم المملكة المتحدة الأربعة التي لم تطلب استخدام الكمامات في الفصول الدراسية من قبل.

وتواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابا بسبب نقص الموظفين نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية واضطرار الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء في العزل سبعة أيام على الأقل.