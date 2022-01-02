نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2021-2022 الفيفا طرح التذاكر عبر fifa.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2021-2022، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة الآن، بالتزامن مع إعلان الفيفا عن طرح التذاكر عبر موقعها الرسمي، بدايةً من اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 وحتي 7 يناير 2022، وتعتبر البطولة الحدث الأهم على الساحة الآن، حيث يقام في مدينة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022، بمشاركة نادي الجزيرة الإماراتي والأهلي المصري، ومنتيري المكسيكي، والهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي وبيري التاهيتي، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” في عرض المعلومات والأخبار الهامة من مصادرها الرسمية، نعرض عليكم تفاصيل الموضوع والرابط الرسمي لحجز التذاكر.

موقع حجز تذاكر كأس العالم للأندية

الدخول على الموقع الرسمي للفيفا “fifa.com“.

الضغط على مربع التقدم للحصول على التذاكر.

الدخول على ticketmaster.ae.

كتابة البريد الإلكتروني وبيانات القائم بالشراء.

تحديد فئة التذكرة.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

حجز التذاكر إلكترونياً

أعلن المتحدث الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية “محمد بن هزام الظاهري”، أن البطولة الهامة على الساحة الآن يسعدنا أن نستقبل من خلالها الجماهير التي تعشق مباريات كرة القدم، مع التنويه على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال حضور المباريات، ويبدأ تنفيذ الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا مع فتح باب الحجز للتذاكر إلكترونياً، هذا وقد تم عرض موقع الحجز خلال السطور السابقة فعلى الراغبين في الاستفادة من أسبقية الحجز الدخول الآن واتباع الخطوات، قبل طرحها لجميع الجماهير في السابع من يناير الجاري.

كأس العالم للأندية الإمارات 2022

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس العالم للأندية 2021-2022، حيث تعمل اللجنة المنظمة للبطولة على توفير أعلى درجة من الأمان والحماية، في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المخصصة لمنع انتشار فيروس كورونا، هذا وسيكون ضيوف البطولة محل اهتمام من كافة الأجهزة المعنية بالدولة للتمتع بمختلف الخدمات خلال فترة البطولة دون عائق.

أسعار تذاكر كأس العالم للأندية

تتراوح أسعار حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2021-2022، بين 20 درهم إماراتي للفئة 4، وتصل لنحو 200 درهم إماراتي للفئة 1، وقد أكدت اللجنة المنظمة للبطولة على أن الأطفال البالغ عمرهم أقل من سنتين لا يحتاجون لتذاكر نظراً لعدم تمكنهم من الجلوس.