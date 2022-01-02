موقع حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2022 عبر موقع ticketmaster.ae وعبر رابط fifa.com

موقع موقع حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2022، من أهم المواقع وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك قبل انطلاق بطولة هامة ومرتقبة وهي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيها العديد من الأندية الأبطال في قارتها، حيث يشارك فيها الأهلي المصري ممثل عن أفريقيا، والجزيرة الإماراتي وتشيلسي الإنجليزي ومنتيري المكسيكي، والهلال السعودي عن أسيا وبالميراس البرازيلي وبيري التاهيتي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في وقت سابق عن انسحاب أوكلاند سيتي المكسيكي، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نوافيكم برابط حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2022، وموعد انطلاق البطولة والفرق المشاركة وكافة التفاصيل التي تخص البطولة.

موقع حجز تذاكر كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن انطلاق البطولة من خلال موقعه الرسمي على تويتر، حيث يتم زيارة موقع الاتحاد الدولي الرسمي fifa.com واختيار المباراة التي ترغب في مشاهدتها، ويتم ذلك إلكترونياً وأنت جالس مكانك.

رابط حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2022

يتم حجز تذاكر كأس العالم إلكترونياً بالقيام ببعض الخطوات البسيطة والتي سوف نذكرها فيما يلي:-

الولوج إلى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي فيفا.

النقر على مربع الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم للأندية.

الدخول على رابط ticketmaster.ae.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال البريد الإلكتروني وتحديد رقم المقعد وفئة التذكرة والمباراة.

تحديد وسيلة الدفع والنقر على أيقونة “تأكيد الحجز”.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم للأندية في عام 2000. وهي بطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي تقام كل سنة. ويشارك فيها بطل أبطال الدوري في كل قارة بالإضافة إلى نادي من الدولة المستضيفة. أكثر الأندية حصولاً على الكأس هو نادي ريال مدريد الأسباني. وآخر نادي توج باللقب هو بايرن ميونخ الألماني.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2022

ينطلق البطولة بتاريخ 03\02\2022 وتستمر حتى تاريخ 12\02\2022. ويشارك في البطولة الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي. بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي ومنتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي وبيري التاهيتي.