موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 والاستعلام عن المقبولين في دفعة يناير 2022 للمساعدة المقطوعة وشروط التسجيل

ننشر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 ومعرفة أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير 2022 وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والفئات المستحقة للدعم النقدي وفق ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف دفعة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 لشهر يناير الجاري في الموعد المحدد له.

الفئات المستحقة لصرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد:

وكانت قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية الفئات المستحقة لصرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهم كالآتي:

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية للنساء الأرامل والنساء المطلقات.

كبار السن الذين تخطوا عمر الستون عامآ .

كما يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد ايضآ الي الأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة، والأشخاص ذوي الهمم

ويصرف ايضآ للأشخاص الذين لم يستطيعوا ان يعملوا لانهم غير قادرين لأسباب صحية متعددة .

ويستحق الصرف ايضا للأسر المستحقة للدعم والتي تعاني من الفقر الشديد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يناير 2022

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، انه من المقرر صرف الضمان الاجتماعي المطور لدفعة شهر يناير 2022 في غرة جمادي الآخر لعام 1443 , والذي يوافق 4 يناير الجاري 2022 .

وتعد مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد متغيرة كل شهر ولكن ليست ببعيدة من الممكن ان تتاجل يوم او يومين فقط ، اذا صادق موعد الصرف عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، لذلك يتابع المستحقين بشكل مستمر وبحث دائم عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

وللتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد نتبع الخطوات التالية:

وضعت وزارة الموارد البشرية بالسعودية عدة خطوات لابد من اتباعها لكي تتم عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بنجاح وإليكم الخطوات:

الولوج إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبر sbis.hrsd.gov.sa.

يقوم المتقدم باادخال البيانات الخاصة به مثل:

اسم المتقدم

البريد الإلكتروني

الرقم التعريفي

رقم الهاتف الجوال

تاريخ الميلاد

ويجب مراجعة البيانات المدخلة والتأكد منها جيدا لكي تتم عملية التسجيل بنجاح.

بعد ذلك يضغط المتقدم علي أيقونة الموافقة علي الشروط والأحكام.

يقوم المتقدم باارفاق المستندات المطلوبة للتأكيد علي صحة البيانات المدخلة.

الضغط علي أيقونة تسجيل.

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التنمية البشرية عبر sbis.hrsd.gov.sa.

اختيار أيقونة استعلام

الضغط على خدمات الموقع

إدخال رقم الضمان الاجتماعي

تسجيل رمز التحقق بشكل صحيح

بعد سيتم فتح البيانات الخاصة بصاحب الطلب ومعرفة نتيجة القبول في الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443الاستعلام عن المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443