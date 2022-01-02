“كأس السوبر السعودي 2022” حجز تذاكر مباراة الهلال والفيصلي عبر رابط makani.com وموعد اللقاء والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية بشكل عام المباراة القوية التي تجمع بين الهلال والفيصلي في اطار منافسات بطولة السوبر السعودي، وهي المباراة التي تمكن الهلال السعودي من الوصول اليها بعدما حصل على لقب الدوري السعودي، فيما حصد فريق الفيصلي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي هذا الاطار تزداد علميات البحث للتعرف على رابط حجز تذاكر المباراة التي تجمع بين الفريقين في السوبر الافريقي، والتي من المقرر ان يتم طرحها للمباراة التي تقام من خلال ستاد الأمير فهد بن سلمان الرياضي، وإليكم الآن رابط حجز تذاكر الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022 والتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

رابط حجز تذاكر الهلال والفيصلي في السوبر السعودي 2022

يرغب عدد كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في السعودية إلى حضور المباراة التي تجمع بين الهلال والفيصلي في السوبر السعودي من الملعب الخاص باللقاء، وقد تم الإعلان عن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة من خلال تطبيق مكاني الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي وكافة المباريات السعودية بشكل عام، حيث يتم حجز التذاكر الخاصة بالمباراة مباشرة من خلال اتباع ما يلي.

الدخول إلى تطبيق مكاني مباشرة.

مباشرة. من خلال الموقع يتم اختيار أيقونة حجز تذاكر مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي.

اختيار عدد التذاكر.

تحديد فئة التذاكر المراد حجزها ومن ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة.

عقب ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح يتم اختيار تأكيد الحجز.

موعد مباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي

من المقرر ان تقام مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي مباشرة يوم 6 من شهر يناير، والتي تقام في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تقام من خلال ستاد الامير فهد بن سلمان الرياضي مباشرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في السوبر السعودي

يمكن متابعة أحداث اللقاء الكثير الذي يجمع بين الهلال بطل الدوري السعودي والفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي في مباراة السوبر السعودي، عبر شاشة قنوات SSC السعودية الرياضية مباشرة.