جدول اختبارات النهائية سلطنة عمان 2021 .2022 جداول الاختبارات من الصف الخامس إلى الثاني عشر عمان 2022

ننشر جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان 2021/2022 المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العمانية وتضم جداول الاختبارات النهائية من الصف الخامس إلى الثاني عشر عمان حيث يستعد الطلاب بسلطنة عٌمان لخوض اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2021,2022 ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عٌمان عن جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني للصفوف الدراسية بمراحلها المختلفة .

جدول اختبارات النهائية سلطنة عمان 2021/2022

وإليكم جدول اختبارات النهائية سلطنة عمان 2021/2022 لجميع الصفوف وتضم جداول اختبارات الصفوف من الخامس وحتي الثاني عشر للفصل الدراسي الأول والثاني للعام 2022 م :

تبدأ اختبارات الصف الخامس يوم الأحد الموافق 2 يناير وحتي 9 يناير.

فيما تبدأ اختبارات الصف السادس من 2 يناير وحتي 9 يناير

بينما تبدأ اختبارات الصف السابع من يوم 2 يناير وحتي 9 يناير

وبالنسبة للاختبارات النهائية الصف الثامن عمان من يوم 2 يناير الجاري وحتي 9 يناير.

أما اختبارات الصف التاسع من يوم الأحد الموافق 2يناير وحتي يوم الخميس 11 يناير الجاري.

بينما الاختبارات النهائية الصف العاشر من يوم 2 يناير وحتي يوم 11 يناير الجاري .

ويبدأ جدول الاختبارات النهائية الصف الحادي عشر يوم الأحد 2 يناير وحتي يوم 13 يناير الجاري.

بينما جدول الاختبارات المهارات الفردية للصف الثاني عشر عمان يومي 12 13 ، يناير الجاري.

اختبارات المواد الأساسية للصف الثاني عشر تبدأ يوم الأحد الموافق 16 يناير وتستمر حتي يوم 10 فبراير المقبل للعام 2022 م.

موعد راحة نصف العام الدراسي عمان 2022

وسوف تبدأ راحة نصف العام الدراسي الأول 2021/2022م ، يوم الاثنين الموافق 17 فبرايرالمقبل ، وحتي يوم 20 فبراير 2022 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية ايضآ عن جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني والخطة الزمنية للعطلات الرسمية للعام الدراسي الجاري كاملة وهي علي النحو التالي:

امتحانات الصفوف الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة تبدأ يوم 18 مايو المقبل 2022 وتستمر حتي يوم 25 مايو 2022 م.

أما امتحانات الصفوف التاسعة والعاشرة تبدأ يوم 18 مايو 2022 , وتنتهي يوم 31 مايو 2022م.