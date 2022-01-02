وقالت الوكالة فى بيان، أودرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم: إن ولايات كيلانتان وترينجانو وباهانج وجوهور ومالاكا ونيجيرى سمبيلان وصباح- لا تزال تتعرض لأضرار جراء الفيضانات، وأن 8 آلاف و727 شخصا يحتمون فى 128 مركزا للإغاثة.
وأضافت أن إجمالى 125 ألفا و490 شخصا تضرروا من الفيضانات على مستوى الدولة.
وتعد الفيضانات شائعة على الساحل الشرقى لماليزيا خلال موسم الرياح الموسمية السنوى بين أكتوبر ومارس من كل عام، لكن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادى الذى بدأ فى 17 ديسمبر الماضى، أدى إلى نزوح الآلاف وتسبب فى إجهاد خدمات الطوارئ الماليزية.
بدورها، قالت الشرطة الماليزية- على موقع "تويتر": إن 50 شخصا لقوا حتفهم فى الفيضانات، ولا يزال اثنان فى عداد المفقودين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفيضانات تجتاح 7 ولايات فى ماليزيا وتجلى الآلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.