الفيضانات تجتاح 7 ولايات فى ماليزيا وتجلى الآلاف

جدة - نرمين السيد - ذكرت الوكالة الوطنية الماليزية لإدارة الكوارث، أن سبع ولايات فى ماليزيا تعرضت لفيضانات، اليوم الأحد، وتم إجلاء آلاف الأشخاص، ليرتفع إجمالى المتضررين جراء الأمطار الغزيرة فى الأسبوعين الماضيين إلى أكثر من 125 ألف شخص.





وقالت الوكالة فى بيان، أودرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم: إن ولايات كيلانتان وترينجانو وباهانج وجوهور ومالاكا ونيجيرى سمبيلان وصباح- لا تزال تتعرض لأضرار جراء الفيضانات، وأن 8 آلاف و727 شخصا يحتمون فى 128 مركزا للإغاثة.

وأضافت أن إجمالى 125 ألفا و490 شخصا تضرروا من الفيضانات على مستوى الدولة.

وتعد الفيضانات شائعة على الساحل الشرقى لماليزيا خلال موسم الرياح الموسمية السنوى بين أكتوبر ومارس من كل عام، لكن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادى الذى بدأ فى 17 ديسمبر الماضى، أدى إلى نزوح الآلاف وتسبب فى إجهاد خدمات الطوارئ الماليزية.

بدورها، قالت الشرطة الماليزية- على موقع "تويتر": إن 50 شخصا لقوا حتفهم فى الفيضانات، ولا يزال اثنان فى عداد المفقودين.