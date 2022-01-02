الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - دعت السلطات الكويتية، مواطنيها فى بريطانيا للمغادرة بسبب الارتفاع الكبير وغير المسبوق بمتحور أوميكرون الذى قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.





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