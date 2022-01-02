HERE الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي 2021 برقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية

الان الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي 2021 برقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه مع حضراتكم الان حيث تزايدت معدلات بحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات رغبة بالتعرف على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان طرق وخطوات اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة

الان الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بصورة وبشكل مؤخرة نتائج التعليم الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عليه تزايدت مؤشرات البحث على جوجل إلى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي أصبحت حالياً محملة على موقع نتائجنا وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى معدل كبير وملحوظ وراء اجراء الكشف عن تلك النتائج بعدما تم الإعلان عن قبول نحو 22006 طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية للتقديم بالجامعات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج التعليم الموازي بامكانكم الان بمنتهى السهولة اجراء الاستعلام عنها من المنزل على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا أو موقع وزارة التعليم والبحث العلمي من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض الدرجات على ان تكون على الفور امامكم النتائج بالحال

هذا وبامكان الطلاب والطالبات عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الفوربالحصول على تلك النتائج اون لاين في ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19، حيث لازالنا من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نعمل على مساعدتكم على الحصول على كافة الخدمات التعليمية المقدمة من المنظومة التعليمية بالعراق

معدل قبول الجامعات العراقية

نستعرض مع حضراتكم الان معدلات قبول الجامعات العراقية بالعراق على مستوي جميع الكليات العراقية سواء طب بغداد او كليات الهندسة او كليات الادب والاداب وجميع التخصصات الاخري بعد ان تم نشر نتائج القبول الموازي داخل جميع العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تاتي درجات القبول الموازي على النحو التالي:-

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

شروط القبول الموازي 2021 بالجامعات العراقية جميع التخصصات

نستعرض الان مع حضراتكم الشروط المطلوبة على القبول بالجامعات العراقية حسب كل كلية وكل مرحلة حيث يتم طلب مجموع معين من كل طالب وطالبة حتي يتم قبولهم بالمرحلة الجامعية على ان تاتي اهم الشروط والضوابط التي اشار عليها معالي المسؤول عن وزارة التعليم والبحث العلمي على النحو التالي :-

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

يتزايد مؤشرات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني في نتائج لايزال يتم طرحها امام جميع الطلاب بصورة وبشكل الكترونية فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19 من أجل حفظ امن وسلامة الطلاب وفى ظل الاستعداد الراهن تجاه التحاق الطلاب الى العام الدراسي فى اخر ايام الشهر القادم

حتي الان يتواصل مؤشرات بحث عدد كبير من الطلاب من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت معلنة فى جميع المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني الكترونياً فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19 على مستوي كافة انحاء العالم، حيث يتواصل مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد من أجل الحصول على تلك النتائج واستخراجها.

مازالنا نتابع عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كافة المستجدات المطروحة حيال نتائج القبول الموازي التي جاءت امام طلاب وطالبات كافة المحافظات والمدن العراقية، حيث فى اول ايام العام الجديد ومازالت معدلات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وملحوظ لاجل الحصول على نتائج القبول الموازي التي بالفعل بدء عمليات اعلانها على مستوي عدد كبير من المحافظات العراقية

حتي الان تستمر معدلات بحث جوجل وراء الحصول على نتائج القبول الموازي التي لايزال عمليات بحث جوجل تتزايد حولها الى حد كبير وملحوظ وذلك مع اقتراب التحاق الطلاب على العام الدراسي الجديد المقرر على ان يبدأ اعتباراً من اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل على مستوي جميع المراحل التعليمية العراقية، لذا البحث يتزايد من أجل الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق

لازالت عمليات البحث على جوجل زائدة الى حد كبير وملحوظ من أجل الحصول على نتائج القبول الموازي التي بشكل مؤخر تم الاعلان عنها بشكل الكتروني فى ظل حرص وزارة التربية والتعليم العراقية على امن وصحة الطلاب من خلال نشر نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكترونية فى ظل حدة انتشار فيروس كورونا المستجد امام طلاب وطالبات كافة المحافظات العراقية

لازالنا نتابع مع حضراتكم طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق فى ظل تزايد معدلات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عنها مع اقتراب بداية العام الدراسي المقرر على ان تكون في الاسبوع الاخير من يناير المقبل، عليه يتزايد بحث عدد كبير من الطلاب وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع على راس الساعة طرق خطوات الاستعلام عنها