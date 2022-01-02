PDF نتائج القبول الموازي 2022 الان على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي عن ظهور نتائج القبول الموازي 2022 والتي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر عن طريق زيارة موقع الوزارة الرسمي، حيث كان الطلاب في الفترة الماضية ينتظرون ظهور هذه النتائج لكي تعلن عن ظهورها الوزارة في الساعات الأخيرة، وتشير الوزارة إلى أنه بإمكان الطالب أيضا الاستعلام عن النتيجة عن طريق زيارة موقع نتائجنا، حيث يحتوي هذا الموقع على نتائج جميع الطلاب في كافة المحافظات، كما أنها قد أوضحت أيضا أن الطالب يمكنه معرفة هذه النتائج بالرقم الامتحاني له وذلك بعد أن يقوم بتحميل ملف النتائج، ونتعرف معا اليوم على خطوات التعرف على تلك النتائج.

نتائج القبول الموازي 2022

هناك بحث متزايد اليوم عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق، حيث يتطلع عدد كبير جدا من الطلاب اليوم إلى معرفة هذه النتائج للتعرف على أي الكليات قد تم القبول بها بشكل رسمي، وقد أشارت الوزارة إلى إمكانية استعلام الطالب عن النتيجة عبر موقعها الرسمي وذلك بعد أن قامت الوزارة بنشر هذه النتائج على موقعها، كما أن النتائج متاحة الآن على موقع نتائجنا والذي يتخصص في نشر نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية في العراق، ويمكن أيضا التعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية من خلال موقع الوزارة أيضا والموجود على شبكة الإنترنت، وقد أشارت الوزارة إلى أن موعد بداية الدراسة في الجامعات العراقية سوف يكون في اليوم السابع والعشرين من شهر يناير القادم، وإليكم خطوات الحصول على النتيجة في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

يتابع الطلاب البحث عن خطوات التعرف على النتائج الخاصة بالقبول الموازي لهذا العام، والخطوات هي كالتالي ..

يجب أن يذهب الطالب أولا إلى موقع وزارة التعليم العالي. ثم يختار نتائج القبول الموازي 2022 من ضمن قسم النتائج. والآن يقوم بكتابة الرقم الامتحاني الخاص به في مكانه الصحيح. والضغط أخيرا على عرض النتيجة. يمكن للطالب أن يقوم بتحميل ملف النتائج عن طريق موقع الوزارة أيضا وكذلك التعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات في العراق.

معدلات القبول بالتعليم الموازي

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

شروط القبول الموازي

نستعرض الان مع حضراتكم اهم الضوابط والشروط المطلوبة للقبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19، تم الاعلان من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي على ضوابط وشروط القبول الموازي التي جاءت بالاعلان عن تلك الضوابط والشروط التي يجب ان تتطابق مع المتقدمين على الجامعات العراقية التي جاءت على النحو التالي:-

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

حتي الان لايزال البحث على جوجل يتزايد الى حد كبيروملحوظ لاجل التعرف على نتائج القبول الموازي المعلنة امام طلاب جميع المحافظات العراقية وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الاعلان عن طرحها امام طلاب جميع المحافظات العراقية بشكل وبصورة الكترونية تلبية لطلبات جميع الطلاب بالحصول على تلك النتائج بابسط شكل ممكن