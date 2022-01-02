“pdf” رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني نستعرضه مع حضراتكم الان حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل بعدما أطلقت التربية والتعليم العراقية استمارات تقديم طلب الالتحاق على التعليم الجامعي فى كافة التخصصات الموجودة فى محيط العراق، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز تفاصيل طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ظهور نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوى كافة التخصصات المطروحة داخل كافة الجامعات العراقية بالحد الأدنى المطلوب لكل تخصص سواء تخصص الطب او الهندسة او العلوم او باقي التخصصات المطروحة أمام الطلاب ، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على إمكانيات إجراء الاستعلام عن تلك النتائج ستكون مطروحة أمام جميع الطلاب بصورة وبشكل الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بشكل مؤخر اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على إمكانية طلاب جميع المحافظات العراقية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع الوزارة الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان على نحو الكتروني جاء على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المقررة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتيجة على أن تكون امامكم النتائج معلنة على الفور على شكل ملفات pdf ، على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها بعدما أن تم الاعلان عنها داخل جميع المحافظات العراقية.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد العراق : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازيد

نستعرض الان امامكم الضوابط والشروط المطلوبة للقبول فى التعليم الموازي على مستوي كافة التخصصات التي جاءت امام طلاب وطالبات العراق بعدما ان اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تبدأ اعمال نشر نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكترونية على مستوي جميع التخصصات التي جاءت امام طلاب العراق بشروط خاصة جاءت على النحو التالي:-

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

يتواصل عمليات البحث على جوجل حول الحصول على نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بمنتهي السهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا على شكل ملفات pdf على مستوي جميع المحافظات العراقية فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19.