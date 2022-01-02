“الان” نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

الان نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراًعن ظهور تلك النتائج على مستوى عدد كبير من المحافظات العراقية لذا تزايدت معدلات البحث على جوجل إلى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو طرق وخطوات نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان نتائج التعليم الموازي 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي بالعراق ستكون معلنة عبر موقع الوزارة الرسمي بجانب موقع نتائجنا وموقع الدراسات والتخطيط التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، بعدما أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية الدراسة سيكون فى يوم السابع والعشرون من يناير المقبل، عليه اكدت وزارة التربية والتعليم على ان بامكان الان الطلاب اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً بمنتهى السهولة عبر موقع الوزارة على نحو نستعرضها الان مع حضراتكم على نحو إلكتروني

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونشرح امامكم الان طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع التخصصات امام العراقيين بدون استثناء سواء تخصص الطب او الهندسة او غيرها من التخصصات بعدما ان بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات نشر نتائج الطلاب الكترونياً على شكل ملفات pdf على نحو نستعرض مع حضراتكم الان على نحو التالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالايقونة المخصصه لها

اختيار أيقونة تسجيل بيانات التعليم الموازي التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان مع مراعاة أن يحدد الطالب المحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون على الفور امامكم النتائج

هذا وبامكانكم مشاركتنا عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي حتي نساعدكم بالحصول على تلك النتائج الذي جاء بشكل مخصص ومبسط للغاية امام جميع طلاب العراق في ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19 حول العالم

معدلات القبول بالتعليم الموازي

نتابع الان مع حضراتكم معدلات القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية سواء تخصص الطب او تخصص الهندسة او جميع التخصصات التي جاءت للقبول داخل جميع الجامعات العراقية بعد ان تم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لتاتي على النحو جاء بشكل خاص امام طلاب جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

شروط القبول الموازي

نتابع الان اهم الضوابط والشروط التي جاءت خصيصا لتقديم بالجامعات العراقية على مستوي جميع التخصصات سواء تخصص الطب او الهندسة او غيرها من التخصصات للقبول الموازي داخل الجامعات العراقية على مستوي جميع المحافظات العراقية بعدما اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة تطابق الشروط المخصصة للقبول الموازي التي جاءت على النحو التالي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

لازالت معدلات البحث على جوجل تتزايد حول الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم الذي مكن جميع الطلاب بالعراق من الحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع بوابة الدراسات وموقع وزارة التعليم والبحث العلمي وذلك فور تسجيل البيانات المطلوبة على اجراء الاستعلام