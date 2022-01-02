الان معرفة نتائج التعليم الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقم الامتحاني PDF

الان معرفة نتائج التعليم الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني نستعرضه ونتابعها مع حضراتكم من أجل الحصول على تلك النتائج على شكل ملفات pdf على مستوى جميع المحافظات العراقية عبر مجموعة من الخطوات المبسطة والسهلة للغاية التي نستعرضها الان امام حضراتكم بمنتهى السهولة عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان معرفة نتائج التعليم الموازي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج التعليم الموازي قد تم الإعلان عنها على مستوى جميع المحافظات العراقية على أن يتم التأكيد على ان نتائج التعليم الموازي يجري الآن اعلانها على مستوى كافة المدن والمحافظات العراقية بشكل الكتروني نتيجة لرغبة وزارة التربية والتعليم العراقية على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة على أن لايقل حد أدنى قبول الطلاب داخل الكليات الهندسة عن 4 درجات و 6 درجات على مستوى جميع التخصصات الاخري، عليه تم التأكيد على أن نتائج الطلاب أصبحت معلنة الآن على نحو نستعرضها الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

نتابع الان عبر موقعكم الاخباري العارضة نيوز الاخباري طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي بمنتهي السهولة على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التعليم والبحث العلمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الهوية

النقر على أيقونة عرض الدرجات

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي

نتابع الان مع حضراتكم اهم الضوابط والشروط التي جاءت خصيصاً مطلوبة للقبول بالتعليم الموازي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم العراقية عدد من الدرجات التي ستكون حد ادني للقبول فى كل تخصص من التخصصات التي جاءت امام الطلاب كافة المحافظات العراقية على مستوي جميع الجامعات العراقية، على ان تاتي الشروط والضوابط على النحو التالي:-

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

لازالنا نتابع مع حضراتكم طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني واسم الطالب الرباعي، حيث لايزال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية صاحب الاعلي بحثاً على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان عنها لتحديد معدلات جميع الكليات العراقية عبر موقع الوزارة الرسمي

لازالنا نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق التي جاءت معلنة بشكل خاص على مستوي جميع المحافظات العراقية اون لاين عبر موقع الوزارة او من خلال موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي تسبب عليه زيادة كبيرة فى مؤشرات بحث جوجل لاجل التعرف على تلك النتائج

حتي الان يتواصل بحث الطلاب والطالبات من أجل الحصول على نتائج القبول الموازي الكترونياً عبر موقع الوزارة او من خلال موقع نتائجنا فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19، حيث يتواصل تسائلات الطلاب حول طرق وخطوات الكشف عن تلك النتائج فى ظل دعوات التربية والتعليم العراقية على اجراء الاستعلام عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

حتي الان ولم يتمكن جميع الطلاب من التعرف على نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19 تم تفعيل امكانيات الوصول الى تلك النتائج الكترونياً بشكل وبصورة الكترونية على راس ومدار الساعة سيصبح بامكان الطلاب الحصول عليها بأبسط واسهل شكل ممكن على راس ومدار الساعة.

لازالت عمليات البحث على جوجل تتزايد لحظة بلحظة وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وموقع ناجح وغيرها من المواقع التعليمية التي تعمل على طرح نتائج الطلاب اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، حيث لازالنا نتابع امام طلاب وطالبات العراق طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكترونية

حتي الان يتواصل عدد كبير من الطلاب والطالبات بالبحث على طرق وخطوات الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي السابق وان تم الاعلان عنها مؤخراً على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث حدة البحث تتزايد رغبة بالتعرف على الكلية المرشحة امام الطالب التي تتناسب مع الضوابط والشروط المعلنة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي

لازالنا نتابع مع حضراتكم طرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي مؤخراً تم الاعلان عن طرحها امام جميع الطلاب والطالبات مجاناً دون الحاجة لتواجد داخل المدارس العراقية فى ظل ازمة تفشي الوباء كوفيد 19 على مستوي جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج على راس الساعة

حتي الان لايزال عدد كبير من الطلاب يباشر بالبحث حول طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي 2021 طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19، حيث يتواصل عمليات البحث على جوجل بالتزايد حول التعرف على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى ظل اقتراب مواعيد بداية العام الدراسي بالعراق