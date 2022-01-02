أخبار اليمن : وزير الإعلام يحث على الإحتشاد لإستقبال منتخب الناشئين

وزير الإعلام يحث على الإحتشاد لإستقبال منتخب الناشئيندعا وزير الإعلام ضيف الله الشامي، إلى المشاركة الفاعلة في استقبال وتكريم نجوم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم، الذين رفعوا راية وعلم اليمن في المحفل الخارجي بالتتويج بلقب بطولة غرب آسيا.

وأشار الوزير الشامي خلال زيارته التفقدية اليوم لملعب الثورة الذي سيتم فيه تكريم أبطال المنتخب، إلى الإنجاز التاريخي الذي أدخل البهجة والسرور في وجدان الشعب اليمني قاطبة .. لافتا إلى ضرورة الاهتمام والعناية باللاعبين لاستمرار ديمومة النجاح وتحقيق الإنجازات ومقارعة المنافسين رغم الفوارق والإمكانيات.

ووجه الوسائل الإعلامية بتغطية هذا الحدث التاريخي، بما يليق بحجم الإنجاز الذي خفف من آلام ومعاناة أبناء الشعب اليمني في ظل استمرار العدوان الذي دّمر مقدرات الشباب والرياضيين خاصة واليمنيين عامة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نوه وزير الإعلام بتفاعل الجميع في الإعداد والتحضير لاستقبال وتكريم المنتخب .. حاثاً الجميع على الاحتشاد المشرف والتعبير عن مظاهر الفرحة والأهازيج، مع ضرورة عدم إطلاق الأعيرة النارية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.