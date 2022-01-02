المستشار الألمانى يهنئ الرئيس السويسرى بتوليه مهام منصبه الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس - فى برقيته، حسبما أفاد بيان الحكومة الألمانية - "أبعث لك بأحر التهانى على توليك مهام منصبك الجديد"، مضيفا: "إننى أتطلع إلى العمل معكم لمواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الجيدة للغاية بين ألمانيا وسويسرا". واختتم شولتس برقيته: "أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح فى مهامكم المقبلة والمسؤولية التى تنتظركم".

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