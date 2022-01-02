لبنان: ارتفاع إصابات كورونا يؤكد انتشار أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة اللبنانى، فراس الأبيض، اليوم الأحد، إن الارتفاع المفاجئ فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا يشير إلى انتشار متحور أوميكرون، محذرًا من أن "الموجة الجديدة ستكون أكبر من ناحية الأعداد، ولكن انحسارها سيكون سريعًا".





وحسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قال الأبيض إن "قرار إقفال البلد يدرس بتأن وفق الأرقام والمعطيات المتوافرة، والسؤال المطروح عن الفترة الزمنية لهذا الأقفال، خصوصًا وأن وضع لبنان لا يحتمل، ولكن إذا تسارعت وتيرة الانتشار فنحن مستعدون لاتخاذ القرار".

وأكد الوزير على أن "كل الجهود والمحاولات التى اعتمدتها الوزارة منذ بداية شهر الأعياد كانت لتضييق الخناق، والحد من الاختلاط لتفادى الوصول إلى هذا الإجراء، لكن التطبيق على أرض الواقع لم يكن كافيًا".

وأوضح الأبيض، أن المتحور أوميكرون يمضى وقتًا أكثر فى الجزء العلوى من الجهاز التنفسى، لذلك تتشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا الموسمية، وأضاف أن العمل جار لرفع القدرة الاستيعابية فى المستشفيات.

وشدد الوزير على أن "مشكلة الدواء مالية، وأن جزءا منها على صلة بالسياسات الخاطئة التى اتبعت سابقا"، لافتًا إلى أن "فقدان الأدوية أوجد السوق السوداء التى تسمح للمحتكرين بيعها بأسعار مرتفعة"، وتمنى اجتماعًا للحكومة لمعالجة الاختلافات.