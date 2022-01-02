رئيس وزراء إسرائيل يحذر: أى جهة تطلق الصواريخ علينا ستتحمل المسؤولية

جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن تصريحات بينيت جاءت خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة الاسرائيلية، اليوم الأحد، والذى ناقش الهجمات الإسرائيلية على أهداف تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة الليلة الماضية.
وبحسب القناة، فأن القصف الإسرائيلى على غزة جاء رداً على إطلاق صاروخين من القطاع قبالة شواطئ تل أبيب، قالت حركة حماس إنها أطلقت عن طريق الخطأ.
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