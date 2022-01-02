اندلع حريق ضخم في بناية برلمان جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون.
وظهرت في لقطات فيديو عامود دخان أسود متصاعد، وألسنة لهب ضخمة تشق سطح البناية.
ويكافح عشرات رجال الإطفاء في الموقع للسيطرة على الحريق الذي لم يتضح بعد سبب اندلاعه.
وجاء هذا الحريق بعد ساعات فقط من إقامة جنازة رسمية للأسقف ديزموند توتو في كاتدرائية سانت جورج القريبة من البرلمان.
وقد اندلعت النيران في السقف ومن ثم امتدت إلى بقية أجزاء بناية البرلمان، حسب بيان أولي للسلطات.
ولا تعقد جلسات برلمانية في الوقت الحاضر لأن البرلمان في عطلة.
ويتكون مبنى البرلمان في كيب تاون من 3 أقسام، يعود أقدمها إلى عام 1884. وبني القسمان الأحدث في العشرينات والثمانينات من القرن الماضي.
وفي العام الماضي، التهمت النيران جزءا من مكتبة جامعة كيب تاون، التي كانت تحوي مجموعة من الأرشيفات الأفريقية الفريدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق ضخم في مبنى البرلمان بمدينة كيب تاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.