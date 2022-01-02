موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي يناير 2022.. التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي يناير 2022 لشهر جمادي الثاني، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري شهر يناير الميلادي وجمادي الآخر الهجري، ويتم تقديم خدمة الضمان الاجتماعي للأسر السعودية التي هي تحت خط الفقر بالنسبة لحالتهم الاجتماعية أو لكبار السن أو الأشخاص العاجزة عن العمل وذلك وفقًا لمعايير وشروط معينة كشفت عنها الوزارة مسبقًا.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في السعودية 2022

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور حيث:-

يتم صرف المعاش في يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 – 1 جمادي الثاني 1443 .

يختلف موعد الصرف من شهر إلى آخر حيث أنه إذا صادف موعد صرف المعاش عطلة رسمية إذا كان يوافق يوم الجمعة يتم تقديمه لصرفه يوم الخميس وإذا صادف السبت يتم تأخيره ليتم صرفه يوم الأحد.

عن طريق الدخول على موقع وزارة الضمان الاجتماعي الإلكتروني الرسمي في المملكة العربية السعودية.

تسجيل الدخول على الموقع عن طريق إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك والمتمثلة في “رقم الهاتف الجوال – الرقم التعريفي – تاريخ ميلادك – الاسم رباعي – عنوان البريد الإلكتروني”.

قبل أن تضغط على زر “إرسال” يجب التأكد جيدًا من أن البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة.

بعد أن تقوم بمراجعة كل ما قمت بإدخاله انقر على الموافقة بكل أحكام وشروط الموقع.

رفع كل المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت صحة بياناتك المدخلة وطلب التسجيل.

لا يجب أن يكون للمواطن المتقدم على الراتب دخل شهري ثابت أو مصدر رزق معين.

يجب أن يكون لديه حساب بنكي مفعّل حتى يتم استلام الراتب عليه.

ألا يمتلك المواطن أي عقار أو أملاك خاصة به سوى المنزل الذي يعيش فيه.

وأيضًا ألا يكون لديه بطاقة ضريبية أو سجلات تجارية.

بالنسبة للأشخاص الذي تعدى عمرهم 60 عامًا يجب امتلاكهم بطاقة تنقل داخل المملكة.

الأرملة التي تريد الحصول على الدعم يجب أن تكون قاطنة في منزل منفصل عن الأسرة.

كيفية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443شروط الاستحقاق لراتب الضمان الاجتماعي 1443