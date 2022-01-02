“ترقب” إرسال رسائل sms لإعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور موعد صرف راتب الضمان

مع إعلان المملكة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور في شهر نوفمبر 2021، والبحث عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور، هي أهم الموضوعات من قبل ملايين المواطنين السعوديون الذين يقيمون بصفة دائمة داخل المملكة، بعد إعلان فتح التسجيل للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التسجيل، التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والمستمر حتى شهر مايو 2022 القادم، عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم موعد إعلان نتائج الأهلية، وأيضاً صرف راتب الضمان لشهر جمادي الأخر.

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أو الدخول المباشر عبر الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية. تسجيل رقم الطلب المسجل ورقم السجل المدني الخاص بطالب الدعم. النقر على أيقونة نتائج الأهلية. ثم أضغط عرض النتائج.

رابط نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطورموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

تغير موعد صرف راتب الضمان أكثر من مرة، في البداية كان يصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، يتقدم يوم أو يتأخر يوم بحسب يوم الصرف عطله رسمية أم يوم عمل، أصبح يصرف في اليوم الأول من كل شهر هجري، وأصبحت وزارة الموارد البشرية تقوم بإيداع الرواتب في حسابات المستفيدين في الأول من كل شهر هجري، وفيما يلي جدول بموعد الصرف لشهر جمادي الأخر.