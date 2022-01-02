“نتائج الدفاع المدني” رابط الاستعلام عن قبول الدفاع المدني 1443 عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

نتابع معكم أعزائنا المتابعين نتائج الدفاع المدني، حيث زاد البحث عنها من قبل المواطنين في المملكة الباحثين عن الوظائف عن نتائج قبول الدفاع المدني 1443، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسميا نتائج القبول المبدئي لوظائف الدفاع المدني برتبة جندي، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وكيفية الاستعلام عن القبول المبدئي عبر منصة ابشر للتوظيف jobs.sa الشهيرة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نتائج الدفاع المدني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي عن ظهور نتائج القبول المبدئي برتبة “جندي”، والتي تم الإعلان عنها منذ فترة والتقديم عليها عبر منصة ابشر للتوظيف الشهيرة، وقد نشرت العديد من الحسابات الرسمية في المملكة الخبر وهذا عبر تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير في المملكة “تويتر”.

حيث جاء في الإعلان أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الدفاع المدني 1443 برتبة “جندي”، وقد أعلنت أنه يتاح بالفعل للأشخاص الذين تقدموا معرفة نتائجهم عبر أبشر للتوظيف.

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين كيفية الحصول على نتائج القبول عبر الموقع، والحصول على موعد لعمل الاختبارات والمقابلة الشخصية والتي سيخوضها الأشخاص المقبولين مبدأيا، وقد تابعنا معكم معرض التوظيف الافتراضي الذي سيوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، فتابعوا معنا.

استعلام قبول الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

وسنتعرف معكم كيفية معرفة النتائج الخاصة بكم ومعرفة موعد المقابلات وتقديم الأوراق، حيث يمكنكم الاستعلام عن القبول المبدئي بكل سهولة ويسر عبر منصة أبشر للتوظيف، وهذا من خلال اتباع الخطوات المفصلة التالية:

قم بالذهاب إلى موقع ابشر للتوظيف من الرابط الرسمي jobs.sa.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

بالأعلى ستجد قائمة، قم بالضغط على زر “إشعار القبول”.

ثم ستظهر لك صفحة الاستعلام.

اكتب رقم الهوية الخاصة بك في الخانة المخصصة.

ادخل تاريخ الميلاد وباقي البيانات بشكل صحيح (الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب).

في خانة رقم الوظيفة اختر “جندي” الدفاع المدني.

ثم اضغط على زر عرض.

ستظهر لك نتيجة القبول المبدئي، ومعها التاريخ الخاص بالذهاب إلى المكان الذي ستقوم بعمل باقي اجراءات التقديم به، بالتوفيق.