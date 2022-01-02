موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الأسبوع الحالي والاستعلام عن المقبولين بالضمان 1443

يترقب المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور نزول الدفعة الأولي بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانتهاء من حصر المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزول الدفعة الأول أول شهر يناير الجاري، فالضمان الاجتماعي مقدم للأسر الاشد احتياجاً فى السعودية، وسوف نوضح لكم الموعد المحدد لنزول دفعات الضمان الاجتماعي فى الحسابات البنكية للمستفيدين بالاضافة لطريقة الاستعلام عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية على نزول مستحقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور أول شهر يناير، موضحاً أن الدفعات سيتم إيداعها أول كل شهر هجري، كما أكدت على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري ومستمر لتأكد من أحقيتهم للحصول على الدعم المالي المقدم لهم من وزارة الموارد البشرية بالسعودية.

الاستعلام عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

للاستعلام والتعرف على المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور والجديد يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات الالكترونية والضغط عليها.

الضغط على الضمان الاجتماعي.

تسجيل البيانات المطلوبة والخاصة بالمستفيد من الضمان الاجتماعي.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تحتوي على كافة المعلومات التي ترغب فيها والقيمة المالية المقدمة للمستفيد من الضمان الاجتماعي.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. الأقامة داخل السعودية. عدم مغادرة السعودية لفترة طويلة. يشترط أن يكون دخل الاسرة لا يزيد عن 1100 ريال، وأن يكون دخل الفرد داخل الأسرة لا يزيد عن 550 ريال سعودي. تسجيل البيانات الخاصة بالتعليم والصحة لأفراد الأسرة. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تؤكد أحقية المستفيد للحصول على دعم الضمان الاجتماعي. يشترط أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي لا يقيم فى أحد دور الإيواء. ألا يكون المستفيد يمتلك ممتلكات خاصة ذات قيمة عالية. عدم امتلاك المستفيد لسجل تجاري بأسمه. لا يؤثر دراسة أحد أفراد الأسرة خارج البلاد عن حصول الأسرة على ضمان الاجتماعي المطور.

شروط وضوابط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 2022

الجدير بالذكر هنا أنه فى حال عدم نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور فى حسابات المستفيدين البنكية خلال هذا الأسبوع، يجب تقديم اعتراض عبر وزارة الموارد البشرية لتعرف على أسباب عدم نزول الدعم وتقديم أي مستندات مطلوبة.