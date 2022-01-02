نتائج قبول الدفاع المدني 1443 أبشر توظيف jobs.sa رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي

نتائج قبول الدفاع المدني 1443، هذا الموضوع هو محل بحث لدى الكثير من المواطنينئج في السعودية. وهذا بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتائج الوظائف التي وضعتها وزارة الدفاع الوطني بالمملكة. هذا من أجل شغل الوظائف الشاغرة التي أطلقتها مديرية الدفاع في شهر أوت الماضي، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه النتائج مبدئية فقط، أما النتائج النهائية ستكون بعد إجراء المقابلة الشخصية. لقد تم دراسة كل ملفات المتقدمين بروية وقامت الجهات المعنية بالتدقيق والتحقيق في معلوماتهم للتأكد من مدى أهليتهم لشغل الوظائف حسب الشروط المنصوص عليها. وتم اختيار من لهم مؤهلات دراسية موافقة للوظائف المعلن عنها في وزارة الدفاع. وسنتحدث في مقالنا بشكل مفصل عن نتائج قبول الدفاع المدني 1443 بالسعودية، تابعوا معنا.

نتائج قبول الدفاع المدني 1443

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 2 يناير للتاريخ الميلادي من العام الحالي. عن نتائج قبول الدفاع المدني بشكل رسمي لكل المتقدمين على الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل من طرف الوزارة. وهي خاصة بحاملي الشهادة الثانوية، وهذا من أجل شغل رتبة جندي من بين الوظائف الشاغرة التي يرغب المواطنون في شغلها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكافة المتقدمين الراغبين في الاطلاع على نتائج قبول الدفاع المدني 1443. أن يطلعوا على النتائج النهائية من خلال زيارة بوابة التوظيف الإلكترونية أبشر للتوظيف. وكان المواطنون ينتظرون هذه النتائج بفارغ الصبر نظرا لأهميتها الكبرى بالنسبة إليهم، لأن الكثير منهم يحلمون بأن يشغلوا وظيفة في وزارة الدفاع بالمملكة من أجل المساهمة في الحفاظ على الأمن العام للبلاد.

علاوة على ذلك، فإنّ الدفاع المدني السعودي هو من بين القطاعات العسكرية الهامة في المملكة العربية السعودية. وقد تم تأسيسها في السعودية من أجل حماية السكان والممتلكات العامة وبالأخص في الظروف القاهرة مثل أوقات الكوارث والحرب. ومن أجل الحدّ من الضحايا، والحرص على توفير أمن النقل مختلف الأوقات، ومراقبة العمل في مختلف المرافق الاجتماعية، وغيرها من المهام.

المستندات المطلوبة في مقابلة الدفاع المدني 1443

بالنسبة لنتائج قبول الدفاع المدني 1443، تجدر الإشارة إلى أنّ القبول مبدئي فقط. كما أكدت وزارة الدفاع المدني بأن المقابلة الشخصية والترشيح المبدئي لا يعني القبول النهائي، ولكن يتم ذلك للتعرف والتحقق من مدى أهلية المترشح لشاغل وظائف وزارة الدفاع، وهناك مجموعة من المستندات الضرورية التي يلزم كل مواطن سعودي تم قبوله بإحضارها، وهي كما يلي:

نسخة عن الهوية الوطنية بالإضافة إلى الأصلية، مرفقة مع السيرة الذاتية. وصورة مصورة عن شهادة تخرجه توضح درجته العلمية بالإضافة إلى النسبة المئوية والمعدل التراكمي. وكذلك يجب إرفاق قرار لجنة الشهادات الصادر عن وزارة التربية والتعليم السعودية، وأيضا يجب إحضار نسخ عن شهادات التدريب التي حصل عليها المرشح للوظيفة مصدق عليها من السلة المعنية، و8 صور شخصية مقاس 4 × 6.

كيفية التواصل مع مديرية الدفاع المدني

بما أن الكثير من المواطنين الذين يملكون استفسارات ولا يمكنهم التنقل إلى مقر المديرية المتواجد بالرياض، الذي يفتح باب الاستقبال من الأحد إلى الخميس، تجدر الإشارة إلى أنه يوجد بدائل أخرى للتواصل من أجل الاستعلام عن الوظائف، وهي: رقم المديرية العامة للدفاع المدني السعودي 0334925-011، بالإضافة إلى البريد الالكتروني وخدمة قريب greep.998.gov.sa.

كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني 1443

تجدر الإشارة للراغبين في الاطلاع على نتائج قبول الدفاع المدني 1443، بأنه يمكن لكل المتقدمين أن يطلعوا على نتائجهم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الدفاع. إذ أتاحته وزارة الدفاع بغية تسهيل الأمور على كافة المواطنين السعوديين وهي بذلك تجنبهم عناء التنقل. وقد تم وضع النتائج يوم الأحد 2 يناير 2022 بعد أن تمت مراجعة كل الطلبات، ويمكنهم الاستعلام عنها من خلال اتباع ما يلي:

أولا: يتعين على المتقدم أن يدخل منصة أبشر للتوظيف

ثانيا: يدرج المواطن كل بياناته الشخصية (الاسم وكلمة المرور).

ثالثا: يختار من القائمة المعروضة نتائج الدفاع المدني 1443.

رابعا: يكتب رقم التعريف القومي الخاص به، وبعد أن يتأكد من صحة كل بياناته يقوم بالضغط على زر الاستعلام من أجل الاطلاع على نتيجته النهائية.

تجدر الإشارة إلى أنّ نتائج قبول الدفاع المدني 1443، هو موضوع كثر البحث عليه في الساعات الأخيرة. وهذا بعد أن استوفت مديرية الدفاع كل الإجراءات المتعلقة بقبول الوظائف. إذ تمت دراسة الملفات بشكل دقيق وتم التحقق من أهلية المتقدمين ومدى توافقهم مع الشروط والضوابط الموضوعة. كما تمّ إرسال رسائل نصية للمقبولين بشكل مبدئي ولم يبق لهم سوى إجراء المقابلة الشخصية.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال، لقد عرضنا لكم موضوع يهم فئنة من المواطنين السعوديين، وهو نتائج قبول الدفاع المدني 1443، وقد تم الإعلان عنها رسميا مع مطلع العام الجديد بتاريخ 2 يناير 2022، لقد حاولنا أن نشرح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القبول وأهم المستندات التي يجب أن يحضرها المتقدمين في المقابلة الشخصية بعد أن يطلعوا على نتائج القبول.