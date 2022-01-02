راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية شهر يناير 2022 الموعد وشروط استحقاق الراتب

راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية شهر يناير 2022 مع بداية العام الجديد وأول شهر في العام تبدأ الرواتب في النزول ولذلك نقدم لكم موعد راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لشهر يناير 2022 في المملكة العربية السعودية وهي أحد الخدمات التي قدمتها وزارة المالية السعودية للمواطنين السعوديين المستحقين للدعم المادي مثل كبار السن والأسر الفقيرة بحيث يمكنهم مواكبة العصر والقدرة على التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة فتقوم المملكة السعودية بإيداع بعض الرواتب الشهرية في حساباتهم البنكي بشكل دائم.

موعد راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لشهر يناير 2022

يتم صرف رواتب التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين في يوم الأحد القادم الموافق 2 يناير 2022 – 29 جمادي الثاني 1443.

بالنسبة لأيام صرف الرواتب الخاصة بأي مؤسسة أو إعانة التي تصادف عطل رسمية يتم تقديمها .

أو تأخيرها يوم واحد فقط بحسب اليوم إذا كان السبت أو الجمعة.

إذا صادفتكم أي مشاكل بخصوص الراتب سواء إذا لم يتم وصوله إلى حساباتكم البنكية يمكنكم التواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين للتأمينات الاجتماعية يناير 2022

يمكنكم الاستعلام والاستفسار عن أي شيء يخص رواتب التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع بعض الخطوات كالآتي:-

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرسمي وهو المنصة الموحدة للتأمينات.

قم بالنقر على زر “التأمينات الاجتماعية”.

بعد ذلك قم بإدخال كلمة السر واسم المستخدم التي قمت بكتابتهم عند دخولك أول مرة.

ثم قم بالنقر على أيقونة “تسجيل دخول”.

اضغط على أيقونة “معاش التقاعد” وهو أحد الخيارات التي ستظهر أمامك من التأمينات.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “الاستعلام عن المستحقات التأمينية”.

يجب ألا يقل عمر المواطن المتقدم على معاش التأمينات الاجتماعية عن 60 عامًا.

فترة البحث عن الخدمة يجب أن تتعدى 120 شهرًا.

الأفراد السعوديين الذي لديهم مشاكل صحية تمنعهم من العمل يمكنهم الحصول على الراتب.

الأشخاص الذين حدثت لهم بعض الظروف الطارئة والصعبة وتوقفوا عن عملهم فجأة.

المواطنين الذين يعملون في المجالا

ت الخطرة ولكن بعد مدة 20 عامًا من بدء عملهم فيها.

شروط استحقاق المواطن السعودي لراتب التأمين الاجتماعي 1443