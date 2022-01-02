مصابين من الشرطة والمحتجين فى مظاهرة ضد قيود كورونا بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، استخدم الضباط رذاذ الفلفل والهراوات ضد حشد من نحو 400 شخص تجمعوا احتجاجا على قيود "كوفيد 19" المطبقة على الأشخاص غير المطعمين فى جميع أنحاء البلاد منذ يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن عشرات التهم الجنائية وجهت إلى متظاهرين لمقاومة أوامر الشرطة والتسبب فى أذى جسدى وتجاهل قواعد التباعد الاجتماعى.

واحتج نحو ألف شخص على القيود فى أماكن أخرى من ولاية وسط ألمانيا، بما فى ذلك ليبنشتاين ورودولشتات وسوندرسهاوزن وسويمردا.