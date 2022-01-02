رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf العراقية pdf

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على نتائج القبول الموازي بعدما صرحت وزارة التعليم والبحث العلمي على إعلانها الكترونياً على مستوى جميع التخصصات والشعب عبر شبكات الانترنت على نحو نستعرضها ونكشفه أمام حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

كشفت بشكل مؤخر وزارة التعليم والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك على ظهور نتائج القبول الموازي على مستوى عموم المحافظات العراقية وذلك أمام الطلاب الراغبين بالالتحاق على الجامعات العراقية بعدما أن طرحت وزارة التعليم والبحث العلمي استمارات التقديم على جميع الجامعات العراقية، عليه تم تفعيل اون لاين إمكانيات إجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً بمنتهى السهولة وذلك بعدما أن تم الاشارة على ان وزارة التعليم والبحث العلمي قد قبلت نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع التخصصات التعليمية بالعراق، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً، وذلك بعدما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم والبحث العلمي على أن بداية العام الدراسي أمام جميع الطلاب والطالبات كافة المراحل التعليمية فى اليوم الثامن والعشرون من شهر يناير الحالي

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

بشكل مؤخرا تم تفعيل من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يتمكن الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى إدخال أيقونة تسجيل بيانات

الخطوة الرابعة:- البدء فى تسجيل اسم الطالب داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الخامسة تسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض الدرجات على أن تكون على الفور النتائج معلنة أمامكم على الفور