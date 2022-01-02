وزارة الموارد:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور شهر جمادي الأولى 1443هـ

ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر جمادي الأولى ١٤٤٣ هجرية، وفي النظام الجديد لصرف المعاش يتم تحديد موعد الصرف حسب أيام الأسبوع، فإذا صادف موعد صرف المعاش يوم جمعة فإنه يتم الصرف يوم الخميس، أما إذا كان موعد الصرف يوم السبت فإن صرف المعاش يكون الأحد لأن الجمعة والسبت في المملكة العربية السعودية إجازة أسبوعية، لذلك فسوف يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء القادم الموافق ٤ جمادي الأولى ١٤٤٣هـ، وسوف يتم إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمستفيدين في حساباتهم البنكية.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض الشروط التي يجب تتوفر للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم إقامة دائمة داخل المملكة، ويتم إعفاء فئات معينة من شرط الجنسية، مثل الزوجة غير السعودية ومتزوجة من سعودي، المرأة المطلقة أو الأرملة المتزوجة من سعودي ولديها أطفال، أبناء الأرملة والمطلقة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي، الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل اللذين يعولون أطفال من أصحاب بطاقات التنقل. يجب أن يقل الدخل الشهري المحتسب للمستقل أو رب الأسرة عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي ٥٠٠ ريال للمستقل، و ١١٠٠ ريال لعائل الأسرة. أن يلتزم المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور بقرارات الوزارة والخاصة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، كما يجب أن يلتزم بتقديم خدمات التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين على العمل. لا يكون المتقدم مقيم بإحدى دور الرعاية أو الإيواء التي تصرف عليها المملكة. لا يملك المتقدم أي أصول ذات قيمة مالية كبيرة. إذا كان العائل عنده أكثر من أسرة فتعتبر كل أسرة مستقلة وتحصل على معاش مستقل.

أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدة أسباب تؤدي إلى وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهى كما يلي:-

عدم تحقق شرط من شروط الاستحقاق.

إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لم يقم المستفيد بتحديث البيانات الخاصة به ومر ٣٠ يومًا على تاريخ إبلاغه.

إذا ثبت أن صاحب المعاش القادر على العمل لا يبحث عن عمل وذلك من خلال منصات الوزارة، أو رفض التدريب أو الوظائف المناسبة.

أن يكون المستفيد مقيم بأحد المؤسسات العلاجية أو مؤسسات الإيواء إقامة دائمة.

إذا توفى صاحب المعاش الضماني.

تنازل المستحق عن المعاش.

طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور

يجب الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات الصحيحة وهى كالتالي:-