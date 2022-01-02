وزير التعليم السعودي يقرر تعليق الدراسة حضورياً في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية

واحدًا من أكثر المواضيع الموجودة على الساحة الوقت الحالي وتشغل آلاف المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة هو حقيقة تعطيل الدراسة الحضوري في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يسعةى الكثير من الطلبة وأولياء الأمور إلى التعرف على حقيقة تعليق الدراسة، هل سيتم تعليق الدراسة الحضورية واستكمال الدراسة عن بعد بسبب فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، أم أن هذا الأمر مجرد شائعة يروجها رواد التواصل الاجتماعي، وفي مقالنا اليوم وضمن تغطيتنا لكل أخبار التعليم المحلية والعالمية والدولية سوف نذكر لكم حقيقة هذا الأمر.

حقيقة تعطيل الدراسة الحضوري في بعض مناطق المملكة

الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يتساءلون عن حقيقة تعطيل الدراسة الحضوري في بعض مناطق المملكة، خصوصًا أن هناك بعض الشائعات انتشرت بأن الدراسة تم تعطيلها بسبب فيروس كورونا ومتحوراته، والجدير بالذكر وفي ظل التساؤلات الكثيرة التي لا حصر لها من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالمملكة بالرد على هذه التساؤلات معطية جميع الصلاحيات لمديري المدراسة هل استكمال الدراسة الحضورية بالمدرسة أو استكمالها عن بعد، والأمر يتحدد وفقًا للطلبة والطالبات، هل هناك طلاب مصابين بفيروس كورونا لدرجة تستدعى استكمال الدراسة عن بعد أم تستمر الدراسة حضوريًا مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية المتبعة من وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

حقيقة تعطيل الدراسة الحضوري بسبب حالة الطقس

وعن حقيقة تعطيل الدراسة الحضوري بسبب حالة الطقس، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة بها، وذلك بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية والتي أعلنت به أن بعض الأماكن بالمملكة العربية السعودية سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار سواء من برد قارس مع سقوط أمطار شديدة، حيث وضحت الأرصاد بأنه سيسود على بعض المناطق حالة من الطقس البارد المتقلب، حيث ستهطل أمطار من متوسطة لغزيرة لتصل إلى رعدية في بعض الأماكن من المملكة مثل الرياض ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية، وسوف يصاحب هذه الأمطار سقوط الثلوج بكثرة على عدد من الأماكن أيضًا بالمملكة العربية السعودية