موعدالتقديم علي المعاش الضمان الإجتماعي المطور 1443 موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الإجتماعي هذا الشهر، حيث أنه من البرامج التي تقدمها الحكومة لدعم الغير القادرين ماليا وإعانتهم على الحياة وتكون أول كل شهر بتقديم الضمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا وايضا كبار السن والمتقاعدين، وسوف نعرض لهم فيما يلي موعد الصرف في شهر يناير بالتفاصيل.

موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور لشهر يناير

تقدم وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية الدعم المادي الكثير من الأسر الفقيرة والأفراد المتقاعدين الذين ليس لديهم دخل وفئات أخرى من الذين يستحقون راتب الضمان الإجتماعي، حيث أنه يوفر لهم الحصول على مسكن وملبس ومشرب وجميع متطلبات الحياة من خلال تقديم الراتب شهريا يتم صرفه كل أول شهر، وقد أكدت الوزارة أنه سوف يتم صرف معاش الضمان الإجتماعي في بداية شهر يناير من 2022 في الموعد المحدد له دون أي تأخير أو تأجيل فيه، حيث أن موعد الصرف لا يصادف يوم اجازة او عطلة رسمية، وسوف يكون 1 جمادى الآخر للعام 1,443 هجريا الموافق 4 شهر يناير لعام 2022.

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تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لموقع وزارة الضمان الاجتماعي للمملكة. جميع البيانات المطلوبة من الإسم و رقم الهوية الوطنية والحالة الاجتماعية. كتابة تاريخ الميلاد في المكان المخصص لها كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص والمواطن. الضغط على موافقة بعد قراءة جميع الشروط والأحكام الموافقة عليها. يجب أن يقدم المواطن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بالشكل الصحيح. الضغط على إرسال.

أن يكون الشخص حامل الجنسية السعودية.

الأسر الأكثر فقرا واحتياجا وكبار السن أكثر من 60 عام.

الأرامل والمطلقات والمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة

الأفراد الذين لا يستطيعون العمل.

يجب أن يمتلك المواطن حساب بنك لصرف الضمان الإجتماعي في الموعد المحدد.

يجب أن لا يملك المواطن أي أملاك مدنية أو زراعية غير العقار الذي يسكن فيه.

يجب أن لا يملك سجل تجاري خاص به أو بطاقة ضريبية.

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