التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين 1443 تعتبر متطلبات تسجيل الهيئة السعودية للمهندسين 1443 بالغة الأهمية، حيث تعتبر الهيئة السعودية للمهندسين من أفضل النقابات وهي الجهة المسؤولة عن جميع المهندسين في المملكة وتعمل الهيئة على منح العضوية باشتراك سنوي للمهندسين المؤهلين والمستوفين للشروط حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

شروط التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين 1443

يتميز مجلس المهندسين في المملكة بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لأعضائه. يتم منح العضوية للمهندسين المستوفين لشروط الهيئة السعودية المتطلبات هي كما يلي:

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة وكذلك الماجستير والدكتوراه في الهندسة.

انضم إلى الهيئة السعودية للمهندسين وكن عضوا فيها.

لإثبات الالتزام والرغبة في أن تصبح عضوًا، يجب عليك إكمال بعض الأعمال الورقية وتوقيعها.

تقدم المعلومات المهمة، مثل رقم الحدود أو جواز السفر أو الدبلوم أو السجل الأكاديمي، هوية وطنية ويجب ألا تكون قديمة.

تقديم رسوم العضوية والتي تتراوح بين 500 و 700 ريال سعودي.

بعض المستندات والأوراق، مثل نسختين من المؤهل الأصلي، موجودة.

املأ المعلومات الحيوية مثل تاريخ ميلاد مقدم الطلب ورقم هاتفه.

قم بإرسال أربع صور شخصية حديثة، لا يزيد عمرها عن شهر، بخلفية بيضاء بحجم 4 × 6 بوصات.

المستندات المطلوبة لتصبح عضوًا في جمعية المهندسين السعودية

لكي تصبح عضوًا في الهيئة السعودية للمهندسين، يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية:

الاعتماد الأكاديمي الأولي.

أصل المؤهل العلمي من نسختين.

نسخة من بطاقة هوية سارية المفعول

بالنسبة للوافدين، يشترط نسخة من تصريح إقامتهم لتجديده.

يجب أن يكون المؤهل الأكاديمي في مجال الهندسة.

قم بملء وتقديم طلب التسجيل، مع التأكد من ملء ومراجعة المعلومات الأساسية بدقة.

4صور خلفية بيضاء لمقدم الطلب، يجب أن يكون حجمها 4 × 6 سم.

يجب ألا تكون الصور قديمة، ويجب ألا يكون قد انقضى أكثر من شهر أو شهرين بعد التقاطها، ويجب ألا يتغير مظهر مقدم الطلب.

التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين 1443

بعد قراءة شروط التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين 1442 بشكل صحيح، يمكنك الدخول إلى مجلس المهندسين. يستفيد المهندسون من الهيئة ويدفع المشتركون رسوماً سنوية. فيما يلي عملية الدخول:

هذا هو الرابط إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين: saudieng. sa

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

اختر من بين الاعتمادات المهنية الهندسية مثل “بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه”.

املأ المناطق المطلوبة باسمك وكلمة المرور.

أدخل أو اضغط على موافق.

كيفية تجديد عضويتك في الهيئة السعودية للمهندسين

وبدلاً من التوجه إلى الدوائر الحكومية بسبب المرور ووباء كورونا، قدمت المملكة خدمات إلكترونية متنوعة، ووسيلة تجديد العضوية في الهيئة السعودية للمهندسين هي: