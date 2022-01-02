تكتل "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل يدعو إلى "كف يد حاكم مصرف لبنان فورا"

دوت الخليج :- دعا تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل إلى كف يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "فورا وتعيين بديل له بعدما صار مثقلاً بملفات الدعاوى ضدّه في لبنان والخارج".

وقال التكتل في بيان: "مع استمرار المماطلة في تنفيذ العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة ألفاريز ومارسال يعلن التكتل أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض الى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي، وهذا الهدف‏هو في صلب نضال التكتل والتزامه".

وجدد دعوته للحكومة إلى "الاجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورا وتعيين بديل منه بعدما صار مثقلا بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب إلى المعركة بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها ومتهم بالخيانة، ‏فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره".

كما أعلن التكتل تأييده "المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، واستجابته لدعوة الرئيس إلى طاولة حوار، تبحث الاتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي"، مشددا على أن "شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعاً عن صلاحية منحه إياها الدستور حصرا".

المصدر: قناة OTV + ار تي