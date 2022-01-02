فيديو.. حريق يلتهم مبنى البرلمان في جنوب إفريقيا

أكدت مصادر رسمية في جنوب إفريقيا، أن مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) تعرض للتدمير بالكامل، يوم الأحد، من جراء الحريق الهائل الذي شب في الموقع بمدينة كيب تاون.

وذكر المتحدث باسم البرلمان، مولوتو موثابو، أن القاعة التي يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل، مشيرا إلى عدم التمكن حتى الآن من السيطرة على الحريق".

وأوضح المتحدث، أن الحريق الذي أربك المؤسسة التشريعية في البلد الإفريقي لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه خلف أضرارا مادية جسيمة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أعمدة الدخان وهي تتصاعد من مبنى البرلمان في كيب تاون، بينما كانت ألسنة اللهب تمتد في المكان.

وأبدى شهود عيان من سكان المنطقة، ذهولهم إزاء ما وقع في مقر الجمعية الوطنية، واصفين إياه بالفظيع والمدمر.

في غضون ذلك، هرع العشرات من رجال الإطفاء إلى موقع البرلمان، من أجل السيطرة على الحريق، فيما أكد مصادر رسمية، أن سقف المبنى لم يعد قائما.

وأشار المسؤولون أيضا إلى مشكلة في عمل أنظمة الإنذار داخل مبنى البرلمان، لأنها لم تصدر صوتا تنبيهيا إلا عندما وصل عناصر الإطفاء.

وشبت النيران، في البداية، في الطابق الثالث من مبنى المؤسسة التشريعية، على الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، لكن النيران امتدت سريعا إلى باقي أرجاء المكان.