التحالف: نفذنا 10 عمليات فى مأرب أدت لمقتل عشرات الحوثيين

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمنى معين عبدالملك أن استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع يدعم جبهة مأرب.
وأفاد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثى جراء قصف مدفعى لقوات الجيش استهدف تجمعات لهم شمال مديرية عبس غرب محافظة حجة.
كذلك، أشار المركز إلى أن قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة تواصل التقدم فى جبهات القتال غرب شبوة، وسط ما وصفه انهيار واسع فى صفوف الحوثيين.
من جانبه، أفاد مراسل العربية بأن طيران تحالف دعم الشرعية شن غارات جوية على مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية بحيد العلم جنوب مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وكانت القوات اليمنية المشتركة، أعلنت فى وقت سابق اليوم الأحد، تكبد ميليشيا الحوثى خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد خلال المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" بشبوة.
كذلك، أفاد المركز الإعلامى لألوية العمالقة اليمنية بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثى وإصابة مئات آخرين خلال المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على شبوة.
وكان محافظ شبوة أعلن أمس، فرار ميليشيات الحوثى عقب معارك عنيفة ضارية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
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