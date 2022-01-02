“verify” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2021/2022 في العراق عبر موقع epedu.gov.iq

ما زالت علميات البحث تتكثف في هذا التوقيت بشكل ملحوظ من قبل العديد من طلاب الصف السادس الاعدادي في جميع انحاء العراق، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة الكشف عن نتائج الدور الثالث 2021/2022، وهي الامتحانات التي أداها طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق كفرصة أخيرة تم منحها للطلاب من جانب وزارة التربية والتعليم بعد ظهور نتائج امتحانات الدور الثاني، وإليكم من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث بجميع المحافظات في العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2021/2022 في العراق

بشكل رسمي أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ظهور نتائج امتحانات الدور الثالث لطلاب الصف السادس الإعدادي، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات خلال الفترة الاخيرة بعد تقديم اعتراضات على النتائج الخاصة بامتحانات الدور الثاني، فقد قامت بتقديم فرصة أخيرة للطلاب لكي يتم اجتيار العام الدراسي الجاري لجميع المحافظات بشكلٍ عام، وقد تم اجراء الامتحانات لجميع المدارس بشكل حضوري، ومن ثم اعلنت الوزارة عن طرح النتائج الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج الدور الثالث الصف السادس الإعدادي 2022

وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد اعلنت انتهاء علميات تصحيح امتحانات الدور الثالث لطلاب الصف السادس الإعدادي بجميع الفروع للعام الدراسي الجاري خلال الايام الاخيرة، وقد تم رصد نتائج الطلاب على الفور عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم ليتم تسهيل الحصول على النتائج من قبل الطلاب وكذلك اولياء الامور.

رابط وخطوات استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2022

تم تفعيل الرابط الإلكتروني للحصول على نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث بجميع المحافظات في العراق، ليتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.