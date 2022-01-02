تمويل سيارة مستعملة أو جديدة بدون كفيل وبدون تحويل راتب خلال 48 ساعة

بدلاً من شراء سيارة جديدة أو مستعملة كاش، توفر العديد من الشركات العاملة في مجال تمويل الأفراد والشركات، المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، خدمة الحصول على تمويل سيارة جديدة، أو تمويل سيارة مستعملة، وهو ما يبحث عنه المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر تلك المنتجات التمويلية واحدة من المنتجات التي يتم توفيرها في العديد من شركات التمويل، بالإضافة إلى أن أيضاً البنوك السعودية، والبنوك الأجنبية توفر تلك المنتجات، ولكن تختلف الشروط والمتطلبات من شركة لأخرى ومن بنك لآخر، ولعل العامل الوحيد لجذب انتباه العملاء هو سهولة الإجراءات من قبل تلك الشركات أو البنوك.

الشركة الوطنية للتمويل أحد أبرز الشركات العاملة في منتجات التمويل المختلفة، سداد المديونية بدون كفيل 2 مليون ريال، من بينها منتج تمويل السيارات المستعملة، ومنتج تمويل السيارات الجديدة، تمويل 750 ألف ريال، بجميع الفئات بحسب ما يتناسب مع احتياجات العملاء، كما أن منتجات الشركة الوطنية للتمويل تتناسب مع إمكانيات العملاء المادية، وتتيح الشركة لعملاءها الجدد إمكانية اختيار أي من السيارات التي تناسبهم مهما كان نوع تلك السيارة وسعرها.

تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يمكن تمويل أي من السيارات الجديدة والمستعملة بحسب الحد الائتماني المتاح له.

إمكانية سداد الأقساط بدفعات ميسرة بما يتناسب مع دخل العميل شهرياً، بمدة تصل إلى 60 شهراً.

هامش ربح منافس يبدأ من 5.5%,

الحصول على الموافقة الفورية خلال مدة 48 ساعة فقط.

يستفيد العملاء من خدمات أخرى بأسعار تنافسية.

تمويل سيارة بدون كفيل .

. تمويل سيارة بدون تحويل راتب .

. يمكن للعملاء السفر خارج المملكة العربية السعودية.

التمويل متاح للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات.

يجب ألا تقل مدة خدمة الموظف لدى جهة العمل عن 6 أشهر.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 4500 ريال.

عمر العميل يجب ألا يقل عن 21 عاماً.

معدل نسبة سنوي يبدأ من 10.36%.

كانت الشركة الوطنية للتمويل حددت العديد من المستندات التي ألزمت إحضارها من العملاء حتى يتسنى لهم الحصول على منتج تمويل السيارات المستعملة أو الجديدة، ويمكن الإطلاع على تلك المستندات من خلال البوابة الإلكترونية للشركة، والمستندات عبارة عن صورة من إثبات الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية المقيمين، تعريف من جهة العمل بالمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل، وإجمالي الدخل الشهري للعميل، عرض سعر السيارة المطلوبة، وأخيراً كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

أتاحت الشركة الوطنية للتمويل خدمة التقديم الإلكتروني على تمويل السيارات، أو تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة على رابط تمويل السيارات المستعملة أو الجديدة، ومن ثم يقوم العميل بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، على أن تشمل تلك البيانات، اسم العميل، رقم هوية العميل، رقم الهاتف الجوال، الدخل الشهري، مبلغ التمويل المطلوب، التزامات العميل الشهرية، وأخيراً الغرض من التمويل، ومن ثم تقديم الطلب.