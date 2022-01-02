“الان” نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني ملفات pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعها مع حضراتكم الان حيث يشغل بحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات بالساعات الاخيرة وراء اجراء الاستعلام والكشف عن نتائج التعليم الموازي التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بشكل وبصورة الكترونية الآن

“الان” نتائج القبول الموازي 2021/2022

تدور التساؤلات ما بين عدد كبير من الطلاب والطالبات وراء اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي فى كافة المحافظات العراقية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي على طرح نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية بشكل وبصورة الكترونية بعد ان قامت وزارة التعليم والبحث العلمي رسمياً من الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة نتائج طلبات الطلاب على التعليم الموازي، عليه خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية موقع الوزارة الرسمي لرفع نتائج الطلاب على شكل وصورة الكترونية على نحو سنبدأ الآن فى استعراضه أمام حضراتكم بشكل وبصورة الكترونية

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

أشارت وزارة التعليم العراقية رسمياً على الانتهاء من أعمال رفع نتائج القبول الموازي بالعراق فى جميع المحافظات العراقية وذلك بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج القبول الموازي امام جميع الجامعات العراقية على كافة التخصصات التعليمية الموجودة بالجامعات العراقية بدون استثناء سواء تخصص الطب او الهندسة او باقي التخصصات بعد الاشارة على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد حددت موعد بداية الدراسة بالعراق المقرر على أن يكون فاليوم السابع والعشرون من يناير المقبل، وتأتي خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع وزارة التعليم والبحث العلمي او موقع نتائجنا أو غيرها من المواقع التعليمية

الخطوة الثانية:- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الثالثة:- تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب

الخطوة الاخيرة:- النقر على أيقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور على شكل ملفات pdf على مستوى جميع المحافظات العراقية بالشكل الذي شرحناه أمامكم للحصول على تلك النتائج