50,000 ريال تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل غارم وبدون تحويل للراتب

تمويل شخصي بموافقة فورية وسريعة عند طلب الأقتراض من شركة إمكان للتمويل التي توفر خدمة التمويل الميسر بالتقسيط من 12 شهر حتى 24 شهر بفترات سداد مرنة وميسرة لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير ولكن يحتاج التمويل توفير سجل ائتماني جيد مع أمتلاك دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي لذلك لابد من توفير جميع الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان بالاشتراك مع بنك الراجحي السعودي ويتم التقديم للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل غارم سعودي وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري حيث يمتاز أيضًا بعدم طلب جهة العمل فيسمح التقديم الإلكتروني لكل العاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

أهم الضوابط والشروط المطلوبة للتمويل الميسر من شركة إمكان

يجب قبل التقديم على تمويل إمكان الميسر بمبلغ تمويل يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن أو تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يطلب التمويل الشخصي الميسر دخل ثابت شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي عبر شركة إمكان بالمملكة.

شركة إمكان تقدم بالإضافة إلى مصرف الراجحي السعودي مبلغ التمويل حتى خمسون ألف ريال بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط التمويل أن يكون العميل المتقدم عمره لا يقل عن خمسة وعشرون عام حتى ستون عام فقط لا غير.

توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

توفير سجل ائتماني لكل عميل مع عدم تعثر العميل المتقدم لدى تقرير سمة السعودي.

تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو كفيل غارم سعودي الجنسية.

يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

أمتاز التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر على الأكثر.

كذلك تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة يمتاز بالموافقة الفورية بعد التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر بالشركة.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة