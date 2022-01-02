رابط نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية جامعة البلقاء التطبيقية الأردن shamel2021.bau.edu.jo

رابط نتائج الشامل 2022 الأردن، نتابع معكم دائمًا موعد إعلان نتائج 2022 الدورة الشتوية، حيث يتم البحث حاليًا عن نتائج الامتحانات “الكاملة” للدورة الشتوية والتي تم التأكيد من خلال وزارة التعليم العالي والجامعة، أن الإعلان عن موعد النتيجة سيكون متاح يوم الخميس المقبل بأذن الله أي الموافق 6 يناير 2021، والتي كان من المقرر أعلان النتيجة قبل الانتهاء من سنة 2021 ولكن لظروف ما تم تأجيل الإعلان عنها، ونتابع معكم من خلال موقع ثقفني موعد الإعلان عن نتيجة الشامل 2022 للدورة الشتوية.

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رابط نتائج الشامل 2022 الأردن الدورة الشتوية

تقدموا لأداء الاختبارات الشاملة ما يقرب من 8614 طالب وطالبة بجامعة البلقاء التطبيقية، وينتظر الكثيرين الطلاب وأولياء الأمور وسط حالة من الترقب موعد الإعلان عن نتائجهم، والتي اكد السيد أحمد فخري رئيس الجامعة أنه يتم الإعلان عن النتيجة يوم الخميس القادم، حيث يتم الاستعلام من خلال كافة المواطنين عن النتيجة من خلال رابط نتائج الشامل 2022 للدورة الشتوية والذي سوف ننشره بالسطور التالية مع كيفية الدخول واستخلاص العلامات.

آلية الاستعلام عن نتائج الشامل 2022 بالرابط

اكد رئيس الجامعة أحمد فخري العجلوني انه سيتم أعلان النتيجة في بيان صحفي من يوم الخميس القادم، وشدد رئيس الجامعة على أن الجامعة راعت تفشي وباء كورونا المستجد ، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا ، بحيث امتدت المراجعة التامة بدقة لكل اختبار، وكان هناك الكثير من البحث على مدار الأيام القليلة الماضية للاستعلام عن التاريخ الدقيق لإصدار نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية وفي الساعات القادمة سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الشتوية على موقع Shame.bau.edu.jo، حيث يوجد حاليًا حالة من القلق الشديد مع اقتراب إعلان النتائج، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال رابط النتائج الكاملة 2022 واتخاذ الخطوات التالية:

نتائج الشامل الدورة الشتوية جامعة البلقاء التطبيقية

وزارة التعليم العالي تكشف عن موعد الإعلان نتائج الدورة الشتوية في نهاية الامتحانات المقررة عقدها؛ وذلك لاستكمال جميع النتيجة أمام الطلاب للاستعلام من خلال الموقع المخصص للنتائج الكاملة والتي نشرنا خطوات الاستعلام عنها بالسطور السابقة، ويمكنك بمجرد أعلان النتيجة الدخول للرابط المرفق واستخراج النتيجة، ومن المشار أليه أن حوالي اكثر من ثمانية الأف طالب وطالبة بالأردن خاضوا الامتحانات الشاملة الشتوية 2021- 2022، وكان التشديد كجزء من الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم الأردنية لحماية صحة وسلامة الطلاب خلال عملية المراجعة، وصرح رئيس الجامعة أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحانات، وتسعى مجالس الامتحانات وكافة الموظفين الإداريين في جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن إلى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بإعلان نتائج دورة الشتاء في الموعد المحدد لها، كما تم اعتماد رابط نتائج الشامل وهو الرابط الرسمي للحصول على النتيجة، ويترقب جميع الطلاب والطالبات في المملكة الأردنية الإعلان عن نتائج امتحانات الشامل.